انتهت أمم إفريقيا - الكاميرون (1)-(1) غينيا.. تعادل جديد

الإثنين، 15 يناير 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

غينيا ضد الكاميرون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكاميرون ضد غينيا في كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 87: إيكامبي يهدر فرصة الفوز للكاميرون

ق 50: جووووووووووول ماجري والتعادل

انطلاق الشوط الثاني

ق 45: عودة للفيديو وطرد قائد غينيا كامانو بعد تدخل قوي على فرانك ماجري

ق 35: ضغط كاميرون قوي من أجل التعادل

ق 10: جووووووول أول من محمد بايو بعد خطأ في إبعاد الكرة

ق 5: تسديدة رأسية من مختار دياكابيه تمر أعلى عارضة الكاميرون

انطلاق المباراة

الكاميرون كأس أمم إفريقيا غينيا
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