انتهت أمم إفريقيا - الكاميرون (1)-(1) غينيا.. تعادل جديد
الإثنين، 15 يناير 2024 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكاميرون ضد غينيا في كأس الأمم الإفريقية.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 87: إيكامبي يهدر فرصة الفوز للكاميرون
ق 50: جووووووووووول ماجري والتعادل
انطلاق الشوط الثاني
ق 45: عودة للفيديو وطرد قائد غينيا كامانو بعد تدخل قوي على فرانك ماجري
ق 35: ضغط كاميرون قوي من أجل التعادل
ق 10: جووووووول أول من محمد بايو بعد خطأ في إبعاد الكرة
ق 5: تسديدة رأسية من مختار دياكابيه تمر أعلى عارضة الكاميرون
انطلاق المباراة
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