الزمالك يحدد موعد السفر إلى الإمارات

حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال موعد السفر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعدادًا للمشاركة في دورتين وديتين.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستغادر مطار القاهرة في السادسة صباح يوم الخميس المقبل.

ويخوض الزمالك مباراة ودية عصر غداً الثلاثاء مع نظيره الشباب الكويتي قبل السفر إلى الإمارات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.