كأس آسيا - العراق يستهل البطولة بثلاثية في إندونيسيا

استهل منتخب العراق بطولة كأس آسيا 2023 في قطر بالفوز على إندونيسيا بثلاثية مقابل هدف.

وافتتح العراق مبارياته في المجموعة الرابعة بالفوز على إندونيسيا ليحصد أول 3 نقاط ويتساوى مع اليابان.

تقدم منتخب العراق في الدقيقة 17 بهدف سجله مهند علي كاظم بعد اختراق للدفاع وتسديدة على يسار الحارس سكنت الشباك.

ثم تعادل إندونيسيا في الدقيقة 37 عن طريق مارسيلينو فيردينان بعد متابعة لعرضية أرضية من ناحية اليمين ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح العراق في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45 بقدم أسامة رشيد بعد متابعة لتسديدة ارتدت من حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق الهدف الثالث في الدقيقة 49 بقدم أمير العماري لكن الحكم ألغاه بسبب تسلل على مهند كاظم.

وأكمل العراق الثلاثية في الدقيقة 75 عن طريق أيمن حسين بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها.

ويلعب منتخب العراق في المباراة الثانية له ضد اليابان يوم الجمعة المقبل، ويختتم دور المجموعات بمواجهة فيتنام.

video:1