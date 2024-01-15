بيان - الزمالك يتوعد من يستغل اسمه وشعاره

الإثنين، 15 يناير 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يعلن من خلاله تمسكه بحقوق ملكية الاسم والشعار التجاري، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدمهما دون ترخيص.

وجاء بيان الأبيض كالتالي:

يعلن نادى الزمالك للألعاب الرياضية أنه المالك الوحيد لاسم وشعارات النادي بوصفهم علامات تجارية مسجلة وفقا للقانون.

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وأن أي تعامل أو استغلال لتلك العلامات بدون موافقة كتابية صريحة مسبقة من النادي، وأي مخالفة لذلك يترتب عليها معاقبة المخالف بالحبس والغرامة وفقا لنصوص المواد (۱۱۳) وما بعدها من القانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠٠٢م.

وحيث نلاحظ أن بعض الأكاديميات الرياضية تحمل اسم أو شعار نادى الزمالك دون أن يكون مرخصا لها بذلك إما لعدم الحصول على موافقة مسبقة أو انتهاء مدة العقد السابق.

ولما كانت تلك الممارسات تشكل جريمة جنائية معاقب عليها على نحو ما تقدم وعلى ذلك يعلن النادي ما يلي:

أولا: أن النادي لا يملك أي أكاديميات رياضية لكرة القدم خارج النادي داخل أو خارج مصر ولا توجد أي أكاديمية مرخص لها باستعمال اسم أو شعار النادي داخل أو خارج مصر سوى أكاديمية واحدة بمحافظة (البحيرة) التي سوف ينتهى عقدها في ٢٠٢٤/٦/٣٠م وسوف يتم الإعلان بشكل دوري ودائم عن الأكاديميات المرخص لها.

ثانيا: أن النادي في سبيله لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي استعمال أو استغلال غير مرخص به لاسم أو شعار النادي في مجال أكاديميات كرة القدم أو أي مجال أخر.

الزمالك الدوري المصري
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