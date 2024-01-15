أمم إفريقيا – تشكيل الكاميرون.. أنجويسا يقود الكاميرون ضد غينيا وغياب أونانا

الإثنين، 15 يناير 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

الكاميرون

يقود فرانك أنجويسا تشكيل الكاميرون لمواجهة غينيا، فيما يبدأ كارل إيكامبي كأساسي في الهجوم ضد غينيا.

أعلن ريجوبير سونج تشكيل الكاميرون لمواجهة غينيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا.

تشكيل الكاميرون شهد البدء بـ فابريس أوندوا كحارس أساسي بدلا من أندريه أونانا الذي شارك رفقة مانشستر يونايتد بالأمس ضد توتنام.

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من جهة أخرى، يبدأ جيان-تشارليس كاستيليتو كظهير أيمن، فيما يبدأ أوليفيه نتشام في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي:

حارس: فابريس أوندوا.

الدفاع: جيان-شارليس كاستيليتو – كريستوفر ووه – هارولد موكودي – دارلين يونجوا.

الوسط: أوليفيه نتشام – أوليفيه كيمين – فرانك أنجويسا.

الهجوم: فرانك ماجري – كارل إيكامبي – جورجيس-كيفين نكودو.

بينما جاء تشكيل منتخب غينيا كالآتي:

المرمى: إبراهيم كونيه.

الدفاع: أنتوان كونتي – جوليان جيانفيه – مختار دياكابي – سيكو سيليا.

الوسط: إلياس موريبا – موري كوناتي.

أمامهما: مورجان جويلافوجي – أجويبو كمارا – فرانسواه كامانو.

الهجوم: محمد بايو.

الكاميرون كأس أمم إفريقيا غينيا
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