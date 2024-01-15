حصار العقارب

الإثنين، 15 يناير 2024 - 18:08

كتب : محمد سمير

صورة تقرير مواجهة السنغال ضد جامبيا

تعتبر دولة جامبيا أحد الدول صغيرة المساحة في قارة إفريقيا والتي تتواجد بداخل السنغال في شكل جغرافي أشبه بالحصار.

تبلغ مساحة جامبيا 11 ألف و300 كم مربع، وتتواجد كجزء من داخل دولة السنغال التي تبلغ مساحتها 196 ألف و722 كم مربع في غرب قارة إفريقيا.

ونجح أسود السنغال في حصار العقارب - رمز ولقب جامبيا - والتغلب عليهم بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الافتتاحية.

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وصف المباراة

بدأ اللقاء بتهديد مبكر من منتخب جامبيا في الدقيقة الأولى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وكانت انطلاقة المباراة سريعة من الجانبين إذ بدأ أسود السنغال في الهجوم مبكرا.

ونجح بابي جاي في افتتاح التسجيل مبكرا لمنتخب السنغال في الدقيقة الرابعة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة ساديو ماني.

وهدأ اللقاء بعض الشيء بعد تقدم السنغال، قبل أن ينقطع البث التليفزيوني منذ الدقيقة 27 وحتى نهاية الشوط الأول.

وبعد عودة البث في الشوط الثاني اتضح، حصول بايو أدامز لاعب جامبيا على طرد بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو في آخر الشوط الأول.

سيطر منتخب السنغال على الشوط الثاني منذ بدايته مستغلا النقص العددي في صفوف جامبيا.

ونجح لامين كمارا لاعب السنغال الشاب في تعزيز التقدم بهدف ثان في الدقيقة 52 بعد تسديدة رائعة من الجانب الأيمن سكنت شباك منتخب جامبيا.

ودفع أليو سيسيه، بنيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي بدلا من عبده ديالو في الدقيقة 58.

وقتل لامين كمارا اللقاء بهدف رائع وتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 86 ليتقدم منتخب السنغال بثلاثية.

ويلعب منتخب السنغال يوم الجمعة مباراة الجولة الثانية بمواجهة الكاميرون.

بينما منتخب جامبيا يواجه غينيا في نفس الجولة.

ثاني انتصار بالمباراة الافتتاحية لحامل اللقب في آخر سبع نسخ:

نجا منتخب السنغال من المباراة الافتتاحية والتي كانت أشبه باللعنة لحامل لقب البطولة.

ويعتبر فوز السنغال هو ثاني انتصار لحامل لقب أمم إفريقيا في المباراة الافتتاحية بآخر سبع نسخ.

وانتصر منتخب السنغال على جامبيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الافتتاحية لحامل اللقب.

نسخة 2021: تعادل الجزائر حامل اللقب أمام سيراليون سلبيا

نسخة 2019: انتصار الكاميرون على غينيا بيساو 2-0

نسخة 2017: تعادل كوت ديفوار أمام توجو سلبيا

نسخة 2015: غياب نيجيريا حامل اللقب

نسخة 2013: تعادل زامبيا أمام إثيوبيا 1-1

نسخة 2012: لم يتأهل منتخب مصر حامل اللقب

السنغال أمم إفريقيا جامبيا الأسود العقارب
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