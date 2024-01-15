دوري المحترفين - وادي دجلة وحرس الحدود يواصلان ملاحقة بتروجت في الصدارة

واصل فريقا وادي دجلة وحرس الحدود ملاحقتهما لبتروجت على صدارة دوري المحترفين.

وتعثر بتروجت في الجولة 17 من دوري المحترفين بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.

بينما انتصر فريق وادي دجلة على القناة بهدفين دون رد، وفاز حرس الحدود على النجوم بهدف دون مقابل.

ويستمر بتروجت على قمة الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يتساوى وادي دجلة وحرس الحدود بـ 32 نقطة لكل منهما.

وجاءت نتائج الجولة 17 كالآتي:

- تعادل بتروجت مع غزل المحلة 1-1.

- فوز حرس الحدود على النجوم 1-0.

- فوز وادي دجلة بنتيجة 2-0.

- فوز جمهورية شبين على دكرنس 2-1.

- تعادل وي مع بروكسي 0-0

- تعادل النصر للتعدين مع مكادي 0-0

- تعادل بترول أسيوط مع طنطا 0-0.

- فوز لافيينا على راية 2-0

وتختتم مباريات الجولة غدا الثلاثاء بمواجهة مصر للمقاصة مع أبو قير للأسمدة.