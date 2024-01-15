كأس الرابطة – التعادل يحسم مباراة المقاولون ضد الجونة

حسمت نتيجة التعادل بهدف لكل فريق مباراة المقاولون العرب ضد منافسه الجونة في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وأتت المباراة في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية على ملعب المقاولون العرب.

وسجل هدف الجونة أحمد شوشة، بينما أحرز زياد فرج هدف المقاولون.

أبعد صبحي سليمان حارس مرمى فريق الجونة تسديدة قوية من مامادو نياس لاعب المقاولون في الدقيقة 43 وخرجت الكرة إلى ركلة ركنية.

وافتتح شوشة التهديف للجونة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وتعادل فرج للمقاولون بهدف رائع بعدما راوغ مدافع الجونة بسرعته لينفرد بحارس المرمى ويتمكن من إنهاء الفرصة بهدف لفريقه.

بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة ليكون ترتيب المجموعة كالتالي:

الجونة في الصدارة بـ4 نقاط، والمصري في الوصافة بـ3 نقاط، والمقاولون في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتذيل البنك الأهلي المجموعة دون رصيد.

ومن المقرر أن يلاقي المصري نظيره البنك الأهلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة ذاتها ليكون لعبت فرق المجموعة نفس عدد المباريات.

وفاز الجونة في الجولة الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر المصري كذلك على المقاولون بهدف دون رد.