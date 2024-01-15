أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: الجزائر هنا من أجل الانتقام.. وسنعتاد على حر كوت ديفوار

شدد أمير عبده مدرب منتخب موريتانيا على أن فريقه سيعتاد على أجواء كوت ديفوار الحارة.

ويستعد منتخب موريتانيا لمواجهة بوركينا فاسو غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال عبده خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عندما ترى لاعب مثل تابسوبا هو بالنسبة لي من أفضل المدافعين في إفريقيا وأرى أيضا برتراند تراوري ودانجو، نعرف أننا سنواجه فريق قوي ولكن سنقلل الأخطاء قدر المستطاع أمامهم".

وواصل "مع جزر القمر وصلت إلى دور الـ 16 ولكن الجميع يعلم الظروف التي حدثت".

وتابع "عملت مع موريتانيا لمدة عامين وقمنا بعمل جماعي رائع وهنا أتمنى مثلي مثل الجميع أن نمر من ذلك الدور".

وشدد "نعرف خصمنا جيدا والمباراة الأولى مهمة جدا وسنحاول تفادي الأخطاء التي ارتكبناها في نسخ أخرى".

وأضاف "تنفسنا الهواء النقي في تونس والآن نشعر بحر كوت ديفوار ولكنان سنعتاد على ذلك الأمر".

وأتم "نعرف قوة الجزائر جيدا، لقد أتوا لتلك البطولة من أجل الانتقام ونيتهم هي تقديم بطولة مميزة".

ويلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة بجانب من الجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا.