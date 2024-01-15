انتهت كأس آسيا - العراق (3)-(1) إندونيسيا.. فوز أسود الرافدين

الإثنين، 15 يناير 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

منتخب العراق - نهائي خليجي 25

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة العراق ضد أندونيسيا في كأس أمم آسيا.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة إلى جوارهما كل من اليابان وفيتنام.

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نهاية المباراة بفوز منتخب العراق

ق 75: جوووووووول أيمن حسين والثالث للعراق

ق 50: هدف غير محتسب لمنتخب العراق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين لهدف.

ق 45+5: جوووووووووول الثاني للعراق عن طريق أسامة رشيد

ق 36: هدف التعادل لـ إندونيسيا عن طريق مارسيلينيو فيردينيان.

ق17: جوووووووول مهند علي يسجل الهدف الأول للعراق بعد انفراد بالحارس

انطلاق المباراة

العراق كأس أمم آسيا
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