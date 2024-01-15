انتهت كأس آسيا - العراق (3)-(1) إندونيسيا.. فوز أسود الرافدين

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة العراق ضد أندونيسيا في كأس أمم آسيا.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة إلى جوارهما كل من اليابان وفيتنام.

يمكنكم متابعة المباراة دقيقة بدقيقة

من هـــــنـــــا

نهاية المباراة بفوز منتخب العراق

ق 75: جوووووووول أيمن حسين والثالث للعراق

ق 50: هدف غير محتسب لمنتخب العراق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين لهدف.

ق 45+5: جوووووووووول الثاني للعراق عن طريق أسامة رشيد

ق 36: هدف التعادل لـ إندونيسيا عن طريق مارسيلينيو فيردينيان.

ق17: جوووووووول مهند علي يسجل الهدف الأول للعراق بعد انفراد بالحارس

انطلاق المباراة