انتهت كأس آسيا - العراق (3)-(1) إندونيسيا.. فوز أسود الرافدين
الإثنين، 15 يناير 2024 - 16:28
كتب : FilGoal
ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة العراق ضد أندونيسيا في كأس أمم آسيا.
ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة.
وتضم المجموعة إلى جوارهما كل من اليابان وفيتنام.
يمكنكم متابعة المباراة دقيقة بدقيقة
نهاية المباراة بفوز منتخب العراق
هدف |
منتخب العراق يتقدم 3 - 1 على إندونيسيا عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 75#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/giDdgn8QCc— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 15, 2024
ق 75: جوووووووول أيمن حسين والثالث للعراق
ق 50: هدف غير محتسب لمنتخب العراق
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين لهدف.
⚽️🔥 المنتخب العراقي يستعيد الأسبقية عن طريق أسامة جبار قبل نهاية الشوط الأول#كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا | #إندونيسيا_العراق#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/Sf1Ia29rxe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
ق 45+5: جوووووووووول الثاني للعراق عن طريق أسامة رشيد
⚽️🔥 منتخب إندونيسيا يعادل النتيجة في الدقيقة 37 عن طريق مارسيليو فيردينان#كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا | #إندونيسيا_العراق#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/lSGOl71u8p— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
ق 36: هدف التعادل لـ إندونيسيا عن طريق مارسيلينيو فيردينيان.
ق17: جوووووووول مهند علي يسجل الهدف الأول للعراق بعد انفراد بالحارس
انطلاق المباراة