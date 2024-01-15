أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: نتائج مصر ونيجيريا وغانا تجعلنا نتوخى الحذر

شدد جلال القادري مدرب منتخب تونس على أن فريقه يتوخي الحذر قبل مواجهة نامبيا، بعد مفاجآت اليوم الثاني من أمم إفريقيا.

ويفتتح منتخب تونس مبارياته بمواجهة نامبيا يوم الثلاثاء.

وقال القادري في مؤتمر صحفي: "نتائج مباريات يوم الأحد تجعلنا حذرين أكثر وتفرض علينا المزيد من التركيز قبل مواجهة نامبيا".

وشهد يوم الأحد تعادل نيجيريا مع غينيا الاستوائية وتعادل مصر مع موزمبيق وخسارة غانا من كاب فيردي.

وأوضح "دخلنا في الأمور الجدية، انطلقت كأس أمم إفريقيا، رأينا المباريات ونعرف قدر الخبرة التي اكتسبها المنتخب التونسي، ونقدر البطولة".

وتابع "تمكنا من تجهيز اللاعبين بشكل جيد على المستوى البدني، فالبطولة تبدو صعبة ومعقدة في مرحلة المجموعات بالنظر إلى قوة التنافس بين المنتخبات".

وأكمل القادري ''قطعنا عهدا على أنفسنا مع اللاعبين على أن نجعل التونسيين فخورين بمنتخبهم''.

وواصل "مباراتنا ستكون قوية، فكل المنتخبات استعدت جيدا والمستوى متقارب".

وأوضح أن "الظروف التي يعيشها المنتخب التونسي حاليا ممتازة، وبلغنا درجة عالية من الجاهزية".

ورفض القادري غلق أبواب المنتخب التونسي أمام حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي رفض الانضمام لنسور قرطاج في أمم إفريقيا لحسم مستقبله مع ناديه، فهو في الطريق للانضمام إلى إشبيلية.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة رفقة نامبيبا ومالي وجنوب إفريقيا.

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