كما انفرد في الجول - نادي زد يعلن 4 صفقات شتوية

كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق، أعلن نادي زد أربع صفقات شتوية بشكل رسمي.

وأعلن نادي زد ضم أربعة لاعبين جدد، منهم ثلاثة لاعبين من سيراميكا كليوباترا.

وضم زد رشيد أحمد المهاجم النيجيري، ولاعب الوسط محمود نبيل، والجناح عبد الرحمن البانوبي من سيراميكا كليوباترا.

كما أعلن زد ضم عبد الله بكري مدافع فاركو بشكل رسمي.

وقضى رشيد أحمد، وعبد الرحمن البانوبي الموسم الماضي معارا إلى الداخلية.

نادي زد يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة بعد مرور 10 مباريات.