يد - الموافقة على حضور 15 ألف مشجع لمباريات أمم إفريقيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الحصول علي موافقة سلطات الأمن بحضور 15 ألف مشجع في مباريات بطولة أمم إفريقيا.

وتنطلق البطولة بمصر يو الأربعاء وتستمر إلى 27 يناير الجاري.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان أن الموافقة جاءت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والاتحاد المصري لليد،

ويمكن للجمهور حجز التذاكر من خلال موقع الحجز الخاص بشركة تذكرتى من داخل أو خارج مصر.

وصرح محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بأنه تم تحديد أماكن الإقامة للمشاركين، وتم إخطار الاتحاد الإفريقي والذى قام بدوره بإخطار الدول المشاركة بتلك الأماكن التي لا تبعد أكثر من 10 الي 15 دقيقة عن الملاعب وأماكن التدريب، بل هناك أماكن تبعد 5 دقائق سيراً على الأقدام ولا توجد أى مشاكل.

فيما أوضح عاصم السعدني مدير بطولة إفريقيا لكرة اليد، أن القاهرة على استعداد تام لاستقبال جميع الوفود، والسعي لتنظيم استثنائي.

ويستعد مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، لاستقبال المشجعين والإعلاميين والصحفيين، وكافة وفود المنتخبات المشاركة فى البطولة بالإضافة إلى مصر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الكاميرون وغينيا والكونغو.

جدير بالذكر أن صاحب لقب البطولة يتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، وهناك فرصتين للحاصلين على المركزين الثاني والثالث الدخول في الدورات التأهيلية.

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