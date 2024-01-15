انتهت أمم إفريقيا - السنغال (3)-(0) جامبيا.. فوز كبير لحامل اللقب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة السنغال ضد جامبيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا

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نهاية المباراة بفوز السنغال على جامبيا بثلاثية

ق. 86 جووووووووول رااااااااائع.. هدف خرافي من لامين كمارا.

ق. 58 نيكولاس جاكسون يشارك بدلا من عبده ديالو.

ق. 52 جووووول ثااااني عن طريق لامين كمارا.

بداية الشوط الثاني وعودة البث

نهاية الشوط الأول بدون عودة البث

ق49. بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول بإبو أدامز لاعب جامبيا بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

ق28. انقطاع البث من المصدر.

ق4. جوووول أول للسنغال عن طريق بابي جاي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ساديو ماني.

ق1. تهديد مبكرا من جامبيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل