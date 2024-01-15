انتهت أمم إفريقيا - السنغال (3)-(0) جامبيا.. فوز كبير لحامل اللقب

الإثنين، 15 يناير 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

هدف كاليدو كولبيالي مع السنغال أمام الإكوادور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة السنغال ضد جامبيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – ماني يقود تشكيل السنغال ضد جامبيا بقيادة موسى بارو كأس آسيا – كوريا الجنوبية تجهض محاولة عودة البحرين بالفوز بثلاثية التشكيل – زيدان إقبال يقود العراق ضد إندونيسيا خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه للتعاقد مع لاعب الأهلي السابق

نهاية المباراة بفوز السنغال على جامبيا بثلاثية

ق. 86 جووووووووول رااااااااائع.. هدف خرافي من لامين كمارا.

ق. 58 نيكولاس جاكسون يشارك بدلا من عبده ديالو.

ق. 52 جووووول ثااااني عن طريق لامين كمارا.

بداية الشوط الثاني وعودة البث

نهاية الشوط الأول بدون عودة البث

ق49. بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول بإبو أدامز لاعب جامبيا بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

ق28. انقطاع البث من المصدر.

ق4. جوووول أول للسنغال عن طريق بابي جاي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ساديو ماني.

ق1. تهديد مبكرا من جامبيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

السنغال كأس أمم إفريقيا جامبيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة