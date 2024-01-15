كأس آسيا – كوريا الجنوبية تجهض محاولة عودة البحرين بالفوز بثلاثية

الإثنين، 15 يناير 2024 - 15:43

كتب : FilGoal

كانج إن لي

فاز منتخب كوريا الجنوبية على منافسه البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وحاول منتخب البحرين في العودة إلى المباراة مرة وتحقيق على الأقل نتيجة التعادل لكن أجهض المنتخب الكوري الجنوبي محاولة البحرين بتحقيق الفوز.

وسجل ثلاثية كوريا الجنوبية كانج إن لي (2) وإن بويم هوانج، بينما أحرز عبد الله الحشاش هدف البحرين الوحيد.

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أهدر جو سونج شو فرصة لا تضيع في الدقيقة 29 بعدما سدد الكرة بعيدا عن المرمى قرب منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة 29.

وأبى علي مدن ألا يهدر فرصة ردا على شو في الدقيقة 32 بعدما أهدر شبه انفراد بالمرمى إذ سدد الكرة أعلى المرمى قليلا.

افتتح هوانج التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 38 بعد عرضية أرضية وصلت له داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في المرمى.

وتعادل منتخب البحرين عن طريق الحشاش بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك في الدقيقة 51.

وعاد منتخب كوريا الجنوبية للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 56 عن طريق لي بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وقتل لي أحلام البحرين في الدقيقة 68 إذ سجل الهدف الثاني له والثالث لكوريا الجنوبية بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة عن حارس المرمى.

بهذا الفوز حصل منتخب كوريا الجنوبية على أول 3 نقاط ويحتل صدارة المجموعة، في حين لم تلعب مباراة الأردن ضد ماليزيا بعد.

كوريا الجنوبية البحرين كأس آسيا 2023 كانج لي إن
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