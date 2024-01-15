التشكيل – زيدان إقبال يقود العراق ضد إندونيسيا

يقود زيدان إقبال لاعب أوتريخت الهولندي تشكيل العراق ضد إندونيسيا.

أعلن خيسوس كاساس مدرب العراق، تشكيل أسود الرافدين لمواجهة إندونيسيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس آسيا.

تشكيل العراق ضد البدء بـ زيدان إقبال تحت المهاجم بجانب إبراهيم بايش، وعلي جاسم.

من جهة أخرى، يقود مهند علي الهجوم.

وجاء تشكيل العراق ضد إندونيسيا كالتالي:

حارس: جلال حسن.

الدفاع: حسين علي – سعد ناطق – علي عدنان – ميرخاس دوسكي.

الوسط: أمير العماري – أسامة رشيد.

أمامهما: إبراهيم بايش – زيدان إقبال – علي جاسم.

الهجوم: مهند علي.

كانت اليابان قد فازت على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأخرى للجولة الأولى من نفس المجموعة.