خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه للتعاقد مع لاعب الأهلي السابق

الإثنين، 15 يناير 2024 - 15:19

كتب : عمرو نبيل

وليد مصطفى - الأهلي

أتم نادي فاركو اتفاقه مع وليد مصطفى لاعب فريق مودرن فيوتشر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفسخ مصطفى عقده مع مودرن فيوتشر خلال الشهر الجاري وثم اتفق مع فاركو للانتقال كلاعب حر بدون مقابل لموردن فيوتشر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعب الأهلي السابق وقع مع فاركو عقدا لمدة موسمين ونصف.

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وأعير مصطفى عندما كان في الأهلي إلى غزل المحلة والداخلية قبل العودة مرة أخرى لينتقل إلى مودرن فيوتشر بدون مقابل أيضا من الأهلي.

ولقَب وليد مصطفى بـ "خليفة وليد سليمان" ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وتعرض اللاعب الشاب لقطع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة ودية مع الداخلية من قبل.

ولعب مصطفى خلال الموسم مع مودرن فيوتشر 28 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة ثلاثة آخرين.

وتبلغ قيمته السوقية حسب موقع ترانسفير ماركت 125 ألف يورو.

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