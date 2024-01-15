أمم إفريقيا – ماني يقود تشكيل السنغال ضد جامبيا بقيادة موسى بارو

الإثنين، 15 يناير 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحتفل بتتويج السنغال بكأس أمم إفريقيا

يقود ساديو ماني هجوم السنغال في بداية مشوار الدفاع عن لقب أمم إفريقيا، فيما يبدأ موسى بارو كأساسي رفقة جامبيا.

أعلن أليو سيسيه، وتوم ساينفيت مدربا السنغال وجامبيا، تشكيلا الفريقين للمباراة المرتقبة بينهما بعد قليل.

تشكيل السنغال شهد البدء بـ ساديو ماني رفقة إسماعيلا سار، وحبيب ديالو في الهجوم.

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من جهة أخرى، يقود موسى بارو هجوم جامبيا، بجانب علي سويه.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي – موسى نياكاتي – إسماعيل جاكوبس.

الوسط: لامين كمارا – عبده ديالو – بابي جاي.

الهجوم: إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني.

وجاء تشكيل جامبيا كالتالي:

حارس: بابوكار جاي.

الدفاع: سايدو جانكو – جيمس جوميز – عمر كولي – أبو توريه.

الوسط: إيبو أدامز – ألاسانا ماناه.

أمامهما: موسى بارو – إيبريما داربوي – يانكوبو مينتيه.

الهجوم: علي سويه.

ويلعب السنغال مع جامبيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2023.

السنغال كأس أمم إفريقيا جامبيا
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