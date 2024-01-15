بعد بنزيمة.. جاياردو يقرر استبعاد مدافع اتحاد جدة من معسكر دبي

الإثنين، 15 يناير 2024 - 15:04

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو

قرر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة استبعاد زكريا هوساوي من معسكر الفريق في دبي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأشارت الجريدة السعودية إلى أن جاياردو فرض عقوبة انضباطية على هوساوي الذي تخلف عن مرافقة فريقه في الرحلة المغادرة من جدة إلى المعسكر الإعدادي الخارجي في دبي من أجل التحضير لاستئناف منافسات الموسم بعد فترة التوقف الحالية.

وأوضح التقرير أن زكريا أجرى اتصالاته بإدارة فريقه بعد أن فاتته رحلة دبي، وأخبرها بأنه سيلحق بالبعثة في اليوم التالي، إلا أن المدرب رفض بشدة، وطلب تحويله إلى الفئات السنية لأداء التدريبات اليومية.

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ويعد زكريا هوساوي اللاعب الثاني الذي يبعده مدرب اتحاد جدة عن المعسكر الخارجي في دبي بعد الفرنسي كريم بنزيمة قائد الفريق الذي تخلف عن حضور التدريبات، في إشارة إلى انتهاجه أسلوبًا صارمًا من أجل رفع درجة الانضباطية.

وكانت جريدة اليوم السعودية قد أوضحت أن الأزمة بين نادي اتحاد جدة ولاعبه كريم بنزيمة اقتربت من الحل.

غاب بنزيمة عن تدريبات فريقه قبل السفر إلى دبي من أجل قضاء فترة إعداد لباقي الموسم، ليقرر مارسيلو جاياردو استبعاده اسمه من المعسكر، حسب جريدة ماركا.

لكن جريدة اليوم السعودية ذكرت يوم الأحد أن بعثة الفريق غادرت إلى دبي بدون بنزيمة الذي سيلتحق بالمعسكر يوم الأحد أو الاثنين.

في الوقت نفسه، أفادت جريدة ديلي ميل أن سبب تأخر بنزيمة في الانضمام لفريقه هو عدم تمكنه من مغادرة موريشيوس التي يقضي فيها اجازته، بسبب إعصار ضرب البلاد.

ويبدأ اتحاد جدة معسكره في دبي الأحد ويتخلله مباراتين وديتين.

وأفادت ماركا أن المدير الفني الأرجنتيني قرر عدم سفر بنزيمة مع الفريق إلى دبي واستبعاده نهائيا حتى تنتهي فترة الإعداد والعودة مرة أخرى إلى السعودية، بسبب الغياب عن بداية المعسكر.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب عنها لاعب فريق ريال مدريد السابق عن التدريبات، بل هذه هي المرة الثالثة.

والغياب عن التدريبات كان في العام الماضي حتى قبل إجازة أعياد الميلاد وبالتالي اتخذ جاياردو القرار الحاسم تجاه اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية في 2022.

وسجل بنزيمة رفقة النمور 12 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها في جميع البطولات في الموسم الجاري.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى السعودية قادما ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

اتحاد جدة مارسيلو جاياردو زكريا هوساوي
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