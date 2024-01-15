طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة رضا سليم ‏

الإثنين، 15 يناير 2024 - 15:00

كتب : حسام نور الدين

إصابة رضا سليم عقب نزوله - الأهلي ضد صنداونز

كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي تطورات إصابة رضا سليم في الترقوة.

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

وأصيب رضا سليم في الأول من نوفمبر بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام ماميلودي صنداونز.

وشارك رضا في 6 مباريات مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الجيش الملكي المغربي وسجل هدفين.

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وقال جاب الله للموقع الرسمي لنادي: "حالة ‏سليم مطمئنة إلى حد كبير، ويواصل برنامجه التأهيلي بشكل منتظم لتجهيزه ‏للعودة للتدريبات الجماعية".

وأضاف "سليم سوف يجري أشعة منتصف الأسبوع المقبل للوقوف على ‏تطورات حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة بعد إجرائه جراحة في الترقوة، والتي ‏أبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية".‏

وشدد رئيس الجهاز الطبي التنسيق والتشاور الدائم مع الجهاز الفني بقيادة مارسل كولر فيما ‏يخص ملف الإصابات داخل صفوف الفريق، وإطلاع الجهاز على كل المستجدات في الحالات ‏الطبية.‏

وواصل رضا سليم تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، الذي اشتمل على الركض ‏حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي.‏

ويعد رضا سليم صاحب أول هدف في تاريخ الدوري الإفريقي بعدما هز شباك سيمبا التنزاني في المباراة الافتتاحية.

الأهلي الدوري المصري رضا سليم مارسل كولر
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