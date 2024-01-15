طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة رضا سليم
الإثنين، 15 يناير 2024 - 15:00
كتب : حسام نور الدين
كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي تطورات إصابة رضا سليم في الترقوة.
وأصيب رضا سليم في الأول من نوفمبر بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام ماميلودي صنداونز.
وشارك رضا في 6 مباريات مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الجيش الملكي المغربي وسجل هدفين.
وقال جاب الله للموقع الرسمي لنادي: "حالة سليم مطمئنة إلى حد كبير، ويواصل برنامجه التأهيلي بشكل منتظم لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية".
وأضاف "سليم سوف يجري أشعة منتصف الأسبوع المقبل للوقوف على تطورات حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة بعد إجرائه جراحة في الترقوة، والتي أبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية".
وشدد رئيس الجهاز الطبي التنسيق والتشاور الدائم مع الجهاز الفني بقيادة مارسل كولر فيما يخص ملف الإصابات داخل صفوف الفريق، وإطلاع الجهاز على كل المستجدات في الحالات الطبية.
وواصل رضا سليم تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، الذي اشتمل على الركض حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويعد رضا سليم صاحب أول هدف في تاريخ الدوري الإفريقي بعدما هز شباك سيمبا التنزاني في المباراة الافتتاحية.