انتهت كأس الرابطة - المقاولون (1)-(1) الجونة
الإثنين، 15 يناير 2024 - 14:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الجونة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الرباطة المصرية.
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _ _
انتهت
ق61: جوووول زياد فرج للمقاولون بعدما راوغ مدافع الجونة بسرعته لينفرد بحارس المرمى ويتمكن من إنهاء الفرصة بهدف لفريقه.
ق 54: جوووول أحمد شوشة يتمكن من تسجيل ركلة الجزاء.
ق 52: ركلة جزاء لصالح الجونة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 43 صبحي سليمان يتألق ويبعد تصويبة مامادو نياس إلى ركنية.
بداية المباراة
نرشح لكم
مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ حوار وسام أبو علي: سأرفع علم فلسطين مع الأهلي.. وتفاجئت بمستوى الفريق في المونديال مصطفى محمد: رفضت عرض عربي بأموال كثيرة لرغبتي في إكمال رحلتي الاحترافية السعيد يعود إلى قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في كأس الرابطة خبر في الجول - الولاية الثالثة.. المقاولون العرب يُتمم اتفاقه مع عودة لقيادة الفريق كأس الرابطة - سجل وتعرض للطرد.. بواتينج يقود الاتحاد للتأهل بعد الفوز على بلدية المحلة بيان - الزمالك يتوعد من يستغل اسمه وشعاره دوري المحترفين - وادي دجلة وحرس الحدود يواصلان ملاحقة بتروجت في الصدارة
أخر الأخبار
نقطة من الشاطبي 4 ساعة | كوت ديفوار 2023