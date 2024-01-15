انتهت كأس الرابطة - المقاولون (1)-(1) الجونة

الإثنين، 15 يناير 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الجونة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الرباطة المصرية.

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انتهت

ق61: جوووول زياد فرج للمقاولون بعدما راوغ مدافع الجونة بسرعته لينفرد بحارس المرمى ويتمكن من إنهاء الفرصة بهدف لفريقه.

ق 54: جوووول أحمد شوشة يتمكن من تسجيل ركلة الجزاء.

ق 52: ركلة جزاء لصالح الجونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 صبحي سليمان يتألق ويبعد تصويبة مامادو نياس إلى ركنية.

بداية المباراة

المقاولون العرب الجونة كأس الرابطة المصرية
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