مران الأهلي – تصعيد 10 ناشئين للمشاركة في التدريبات.. ومحاضرة من كولر للاعبين

الإثنين، 15 يناير 2024 - 14:40

كتب : حسام نور الدين

تدريبات الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي تصعيد 10 ناشئين للفريق الأول من أجل المشاركة في التدريبات، لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب للمنتخبات.

وشارك من الناشئين في تدريبات الفريق وهم: يوسف عبد الحفيظ وأحمد عابدين ‏وعبد الرحمن خالد وإسلام عبد الله وعبد الرحمن عبد الجواد ومازن أسامة وسمير محمد ومعتز محمد ‏ومصطفى أبو الخير وأحمد طعيمة.‏

ويشارك الثنائي حازم جمال وطارق حسن في تدريبات الحراس مع الفريق الأول منذ اليوم ‏الأول في فترة الإعداد، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من ‏الإمارات.‏

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأحمر محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على ‏البرنامج التدريبي الذي تم وضعه والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة.‏

وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت ‏على تقسيمة بمشاركة الحراس.‏

وأدى الرباعي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز ‏الطبي على هامش مران الفريق.‏

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