أمم إفريقيا - مؤتمر بوركينا فاسو: أتينا إلى كوت ديفوار لنعود بالكأس إلى الوطن

شدد برتراند تراوري لاعب بوركينا فاسو على أن فريقه قد جاء إلى كأس أمم إفريقيا من أجل التتويج باللقب.

ويستعد منتخب بوركينا فاسو لمواجهة موريتانيا غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال تراوري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد حضرنا للبطولة بشكل جيد وأعتقد أن أيام التحضير سارت بشكل جيد صحيح أنني لم أتواجد فيها ولكن كنت على تواصل مع الفريق".

وتابع "عندما انضممت للمجموعة لاحظت الديناميكية الجيدة بينهم وأعتقد أننا سنبدأ البطولة بشكل جيد".

وشدد "من السهل أن تجلس وتقول أسماء المنتخبات المرشحة ولكن بالنسبة لي نحن المرشحين للتتويج وأتينا هنا لنعود بالكأس إلى المنزل".

كما تحدث هيوبيرت فيلود مدربه خلال المؤتمر قائلا: "تلك البطولة تلعب في كوت ديفوار وهي قريبة من بوركينا فاسو لذلك هناك شيء خاص في تلك البطولة والجميع بالفريق يشعر بذلك الأمر".

وواصل "كنا نستعد بشكل جيد للبطولة وكل فرد يعرف مسؤوليته وأن تلك النسخة على الأخص مهمة بالنسبة لبوركينا فاسو".

وشدد "نحن لا نقلل من أي فريق ولكن أيضا لا نخشى أي فريق في تلك البطولة".

ويلعب منتخب بوركينا في المجموعة الرابعة بجانب كل من الجزائر وموريتانيا وأنجولا.