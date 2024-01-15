انتهت كاس آسيا - كوريا الجنوبية (3)-(1) البحرين

الإثنين، 15 يناير 2024 - 13:26

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - هدف بيج سونج هو

يلعب منتخب كوريا الجنوبية ضد منافسهم البحرين في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

ويتواجد منتخب ماليزيا والأردن في المجموعة الخامسة بجانب كوريا الجنوبية والبحرين.

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انتهت

ق 68: جووول كانج إن لي يضيف الهدف الشخصي الثاني والثالث لكوريا بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة عن حارس المرمى.

ق 56: جوووول كانج إن لي يسجل التقدم مرة أخرى لكوريا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 51: جوووول للأردن عن طريق عبد الله الحشاش بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 38: جووول لصالح كوريا الجنوبية عن طريق إن بويم هوانج بعد عرضية أرضية وصلت له داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في المرمى.

ق 35: جاي سونج لي يسدد خارج المرمى بعد استقباله عرضية من الجهة اليمنى وسدد الكرة بقدمه خارج المرمى.

ق 32: رد علي مدن لاعب البحرين سريعا وأهدر شبه انفراد بالمرمى إذ سدد فوق العارضة قليلا.

ق 29: أخطر فرص المباراة حتى الآن يتم إهدارها من قبل جو سونج شو مهاجم كوريا الجنوبية بعد عرضية أرضية وأضاعها بشكل غريب.

ق 18: سيطرة منتخب كوريا الجنوبية على الكرة دون خطورة على مرمى البحرين.

بداية المباراة

الأردن كوريا الجنوبية البحرين ماليزيا هيونج مين سون كأس آسيا 2023
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