انتهت كاس آسيا - كوريا الجنوبية (3)-(1) البحرين
الإثنين، 15 يناير 2024 - 13:26
كتب : FilGoal
يلعب منتخب كوريا الجنوبية ضد منافسهم البحرين في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.
سون هيونج مين
النادي : توتنام هوتسبر
ويتواجد منتخب ماليزيا والأردن في المجموعة الخامسة بجانب كوريا الجنوبية والبحرين.
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انتهت
ق 68: جووول كانج إن لي يضيف الهدف الشخصي الثاني والثالث لكوريا بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة عن حارس المرمى.
ق 56: جوووول كانج إن لي يسجل التقدم مرة أخرى لكوريا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
ق 51: جوووول للأردن عن طريق عبد الله الحشاش بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 38: جووول لصالح كوريا الجنوبية عن طريق إن بويم هوانج بعد عرضية أرضية وصلت له داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في المرمى.
ق 35: جاي سونج لي يسدد خارج المرمى بعد استقباله عرضية من الجهة اليمنى وسدد الكرة بقدمه خارج المرمى.
ق 32: رد علي مدن لاعب البحرين سريعا وأهدر شبه انفراد بالمرمى إذ سدد فوق العارضة قليلا.
ق 29: أخطر فرص المباراة حتى الآن يتم إهدارها من قبل جو سونج شو مهاجم كوريا الجنوبية بعد عرضية أرضية وأضاعها بشكل غريب.
ق 18: سيطرة منتخب كوريا الجنوبية على الكرة دون خطورة على مرمى البحرين.
بداية المباراة