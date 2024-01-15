أمم إفريقيا - الدرندلي: كل لاعب أدى ما عليه ضد موزمبيق ولكن حالفنا سوء توفيق

يرى خالد الدرنردلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن لاعبي منتخب مصر لم يقصروا ضد موزمبيق ولكن حالفهم سوء توفيق.

وقال الدرندلي في تصريحات نشرها صفحة الاتحاد عبر فيسبوك: "أغلقنا ملف مباراة موزمبيق والتركيز حاليا على مواجهة غانا المقبلة".

وواصل "المباراة الافتتاحية دائما ما تشهد سوء توفيق والفريق الكبير هو من يتجاوز تلك الأمور ويكون قادر على العودة".

وتابع "منتخبنا واجه سوء توفيق خاصة في الشوط الأول ولكن الكل أدى ما عليه ويجب أن ننظر إلى الأمام".

وشدد "كل الدعم والمساندة للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا واللاعبين والفرصة لا تزال قائمة ولذلك يجب التركيز في المرحلة المقبلة".

وأضاف "نمتلك جيل رائع من اللاعبين لم يقصروا يوما ويدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومعهم الجهاز الفني".

وتعثر منتخب مصر وفقد نقطتين بشكل مبكر بتعادل مفاجئ ومحبط مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في لقاء أقيم على استاد بوايني.

تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة يوم الخميس المقبل ضد غانا في تمام العاشرة مساء.