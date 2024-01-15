أمم إفريقيا - مصطفى محمد يحصد جائزة الهدف الأفضل في اليوم الثاني

الإثنين، 15 يناير 2024 - 13:24

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - مصر - موزمبيق

اختير هدف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أمام موزمبيق كأفضل هدف في اليوم الثاني لبطولة أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في افتتاح مبارياته بالبطولة.

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واختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي هدف مهاجم نانت أمام موزمبيق كأجمل هدف في اليوم الذي شهد تسجيل 9 أهداف في 3 مباريات.

وسجل مصطفى أول أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية، بعد ترويض الكرة داخل منطقة الجزاء وتسديدها بقوة من وضع صعب.

وأصبح اللاعب رقم 66 الذي يسجل لمنتخب مصر في تاريخ أمم إفريقيا، بعد 63 لاعبا مختلفا لمنتخب مصر، و2 بشكل عكسي.

ويعد ذلك أسرع هدف لمصطفى محمد مع منتخب مصر، متفوقا على هدفه ضد بلجيكا الذي سجله في الدقيقة 33 خلال المواجهة الودية.

ولأول مرة يسجل مصطفى محمد في أمم إفريقيا، حيث لم يسجل في نسخة 2021 رغم مشاركته في المباريات السبعة.

وأصبح مصطفى ثالث هدافي منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، حيث رفع رصيده لـ 5 أهداف خلف محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه".

يذكر أن أسرع هدف لمنتخب مصر كان من توقيع أيمن منصور بعد 23 ثانية من انطلاق المباراة أمام الجابون في نسخة 1994.

وتعثر منتخب مصر وفقد نقطتين بشكل مبكر بتعادل مفاجئ ومحبط مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في لقاء أقيم على استاد بوايني.

تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

سيلعب الفراعنة ضد النجوم السمراء يوم الخميس في تمام العاشرة مساء في مباراة مصيرية للطرفين.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي الفراعنة في الوصافة بنقطة واحدة بالتساوي مع موزمبيق ويتذيل منتخب غانا المجموعة دون رصيد.

مصر موزمبيق مصطفى محمد أمم إفريقيا 2023
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