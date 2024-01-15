جيسوس: رونالدو شغفه الأكبر هو الكرة.. بينما نيمار لديه أولويات أخرى

شرح جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي الفارق بين عقلية كريستيانو رونالدو لاعب النصر ونيمار جناح الهلال في كرة القدم.

ويدرب المدير الفني البرتغالي الفريق منذ بداية الموسم الحالي وضم نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال جيسوس لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رونالدو لديه شغف أكبر في كرة القدم وبالتالي يضعها دائما كأولوية".

وأضاف "نيمار لديه شغف أكبر في أشياء أخرى ويضعها كأولوية أولى له وهي حياته الشخصية، لكنه لاعب رائع، وقضيت معه شهرا ونصف ولقد فاجأني بشكل إيجابي في كل شيء".

وتابع "لم يحالفني الحظ للعمل مع نيمار إلا لمدة شهر ونصف لا أكثر، وبالتالي نحن فقدنا جودة كبيرة على الأقل من الناحية الهجومية".

وأنهى حديثه قائلا: "نيمار طفل يسهل قيادته فهو لطيف ومتفهم للغاية".

وأصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي في منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي وقال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل بأن اللاعب صاحب الـ31 عاما لن يلعب في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان نيمار أصيب في مباراة منتخب البرازيل وأوروجواي في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واضطر نيمار للخروج من المباراة من الشوط الأول مستبدلا وظهر وهو يبكي من شدة الإصابة.