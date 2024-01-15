اسكواش - عسل والشربيني يتوجان ببطولة فلوريدا على مستوى الرجال والسيدات

الإثنين، 15 يناير 2024 - 12:49

كتب : FilGoal

مصطفى عسل - نور الشربيني - اسكواش

توج مصطفى عسل لاعب الأهلي بلقب بطولة فلوريا المفتوحة للاسكواش.

وفاز عسل في المباراة النهائية على مازن هشام بنتيجة 3-1.

حسم عسل الشوط الأول بنتيجة 11-4، بينما انتصر مازن في الشوط الثاني بنتيجة 11-9.

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واستغرقت المباراة 51 دقيقة.

وكان مازن هشام لاعب وادي دجلة قد تأهل بعد تغلبه على البيروفي دييجو إلياس في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بينما وصل عسل إلى المباراة النهائية على حساب محمد الشوربجي.

وفرض عسل سيطرته على الشوط الثالث وفاز فيه بنتيجة11-1 قبل أن يحسم الشوط الرابع بنفس النتيجة.

وعلى مستوى السيات حققت نور الشربيني اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على هانيا الحمامي بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة كالتالي: 11-5 و11-9 و11-7.

واستمرت مباراة السيدات لمدة 38 دقيقة.

هانيا الحمامي كانت قد وصلت إلى المباراة النهائية على حساب نوران جوهر، بينما كانت نور الشربيني قد فازت على الأمريكية أوفيليا ويفير.

اسكواش نور الشربيني مصطفى عسل
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