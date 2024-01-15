أمم إفريقيا - القبض على مشجع غاني حاول ضرب مدرب النجوم السمراء

الإثنين، 15 يناير 2024 - 12:35

كتب : FilGoal

كريس هوتون - غانا

ألقت الشرطة الإيفوارية القبض على مشجع غاني حاول الاعتداء على كريس هيوتون مدرب النجوم السمراء عقب الهزيمة من كاب فيردي.

وخسر منتخب غانا من منافسه كاب فيردي بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تقام في كوت ديفوار.

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ووقع الحادث داخل فندق إقامة غانا حيث هاجم أحد المشجعين الغاضبين المدرب كريس هيوتون، وفقا لوسائل الإعلام الغانية.

الهجوم دفع إلى التدخل السريع للدبلوماسيين الغانيين الموجودين في مكان الحادث، والذين تمكنوا من إنقاذ المدرب هيوتون قبل تسليم المشجع إلى الشرطة.

تم القبض على المشجع بتهمة الاعتداء الجسدي على هيوتون في فندق الفريق.

سيلعب الفراعنة ضد النجوم السمراء يوم الخميس في مباراة مصيرية للطرفين.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي الفراعنة في الوصافة بنقطة واحدة بالتساوي مع موزمبيق ويتذيل منتخب غانا المجموعة دون رصيد.

مصر غانا كأس أمم إفريقيا موزمبيق كاب فيردي أمم إفريقيا 2023
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