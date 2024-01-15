رومانو: الهلال يقترب بشدة من التعاقد مع ظهير البرازيل

الإثنين، 15 يناير 2024 - 12:30

كتب : FilGoal

رينان لودي

اقترب نادي الهلال السعودي بشدة من التعاقد مع رينان لودي الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل ولفريق مارسيليا الفرنسي.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "الاتفاق تم بين الهلال ولودي ومارسيليا، والعقد سيكون حتى 2027".

وأضاف "مارسيليا سيحصل على 20 مليون يورو، كل المستندات سيتم التوقيع عليها يوم الإثنين المقبل".

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وتابع "الصفقة ستكون إعارة مع وجود بند إجبارية الشراء بنهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن الوصيف النصر.

ويضم الهلال لاعبين 9 أجانب وهم أليكساندر ميتروفيتش، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ونيمار ومالكوم وروبن نيفيز وميشيل وكاليدو كوليبالي وياسين بونو.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل زيادة عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل 2024-2025 إلى 10 لاعبين.

وتسمح لوائح الاتحاد السعودي خلال الموسم الحالي 2023-2024 بقيد عدد 8 لاعبين أجانب فقط ثابتين في قوائم الأندية المحلية يتم فقط استبدالهم خلال فترتي الانتقالات.

وسيسمح الاتحاد السعودي بقيد 10 لاعبين أجانب في قائمة كل ناد مع تقديم 8 لاعبين فقط في قائمة كل مباراة.

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين إنهما قررا تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبا بدلا من العدد السابق 30 لاعبا، مع مراعاة أحقية كل ناد من الأندية تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025، وفقًا للاشتراطات التالية:

1- 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.

2- لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في 3 استمرار على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.

4- يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية ويستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين).

5- أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية).

ويشهد الدوري السعودي ثورة في سوق الانتقالات بعد انضمام عدد كبير من نجوم العالم إلى أندية دوري المحترفين على غرار كريستيانو رونالدو وساديو ماني مع النصر ونيمار وميتروفيتش مع الهلال وكريم بنزيمة وكانتي وفابينيو مع اتحاد جدة.

مارسيليا الدوري السعودي الدوري الفرنسي الهلال السعودي رينان لودي
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