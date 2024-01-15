أمم إفريقيا - أيو: علينا تصحيح الأخطاء قبل مواجهة مصر

رفع جوردن أيو نجم غانا راية التحدي قبل مواجهة مصر في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا، خاصة بعد الخسارة من كاب فيردي.

وخسر منتخب غانا من منافسه كاب فيردي بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تقام في كوت ديفوار.

وقال أيو في تصريحات للصحفيين: "لدينا أكثر من 10 لاعبين يشاركون لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية، لذلك سيحدث هذا النوع من الأخطاء".

وأضاف "فريقنا يفتقر إلى الكثير من الخبرة، علينا أن نتعلم ونحتاج إلى التعلم بسرعة لأن كأس أمم إفريقيا لا تنتظر أحدا".

وأكمل مهاجم كريستال بالاس "نحن بحاجة للوقوف معا ومواجهة الواقع".

سيلعب الفراعنة ضد النجوم السمراء يوم الخميس في مباراة مصيرية للطرفين.

وشدد "علينا نسيان مباراة كاب فيردي والتركيز على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة منتخب مصر للظهور بشكل أفضل أمامه".

وأتم "علينا تقديم أداء أفضل، لا نخشى أحدا، سنحاول التأهل رغم صعوبة ذلك".

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي الفراعنة في الوصافة بنقطة واحدة بالتساوي مع موزمبيق ويتذيل منتخب غانا المجموعة دون رصيد.

video:1