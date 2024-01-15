لدعمه الإبادة الجماعية.. القبض على لاعب إسرائيلي واستبعاده من فريقه بالدوري التركي

الإثنين، 15 يناير 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

ساجيف جيهزكيل

أعلن نادي أنطاليا سبور استبعاد لاعبه ساجيف جيهزكيل الإسرائيلي من الفريق بشكل نهائي بسبب دعمه للإبادة الجماعية في غزة.

جيهزكيل سجل هدفا خلال مواجهة فريقه أمس الأحد ضد طرابزون سبور واحتفل مشيرا إلى رباط ضاغط على معصمه وكتب عليه عبارة "100 يوم.. 7 أكتوبر" مع وضع نجمة العلم الإسرائيلي.

الامر أثار سخط الرأي العام التركي وأعلن ناديه استبعاده بشكل نهائي من الفريق لدعمه "الإبادة الجماعية" في غزة.

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وأشار أنطاليا في بيان رسمي إلى ان ما فعله اللاعب يأتي عكس قيم دولة تركيا.

وقال رئيس النادي إن لاعبيه يجب عليهم فقط الالتزام بالسلوك الرياضي داخل الملعب.

الأمر لم ينته عند استبعاده من الفريق ولكن أيضا أعلن وزير العدل التركي فتح تحقيقا مع اللاعب لاتهامه بدعم الإبادة الجماعية ونشر الكراهية وتم التحفظ عليه من قبل الشرطة التركية.

نفس اللاعب كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف المؤقت بسب رفضه الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل مباراة فريقه ضد غازي عنتاب.

الواقعة تأتي مشابهة لما حدث مع يوسف عطال الجزائري الذي نشر رسالة دعم لفلسطين عبر حسابه على إنستاجرام ليقرر فريقه نيس فسخ تعاقده معه بحجة دعم الإرهاب كما تم القبض عليه ومحاكمته وتم الحكم عليه بالسجن 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

الأمر ذاته تكرر مع أنور الغازي لاعب ماينز الذي كتب رسالة دعم لفلسطين عبر حسابه على إكس ليقرر فريقه الألماني فسخ تعاقده.

الدوري التركي أنطاليا سبور ساجيف جيهزكيل
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