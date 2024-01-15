أمم إفريقيا - مدافع غانا: سنقاتل من أجل الفوز على مصر

شدد ألكسندر دجيكو لاعب غانا على أن منتخب بلاده سيقاتل أمام مصر في المباراة المقبلة، بعد الخسارة من كاب فيردي.

دجيكو سجل هدف منتخب غانا الوحيد في الخسارة من منافسه كاب فيردي بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تقام في كوت ديفوار.

وقال دجيكو تصريحات للصحفيين: "الخسارة من كاب فيردي كانت صعبة، علينا فعل المزيد وخلق الفرص والتسجيل، أمامنا المباراة التالية أمام منتخب مصر وعلينا الفوز".

وأضاف مدافع فريق فنربخشة التركي "ستكون مباراة صعبة لكن لا شيء مستحيل".

سيلعب الفراعنة ضد النجوم السمراء يوم الخميس في مباراة مصيرية للطرفين.

وتابع "لقد خسرنا أول مباراة وتعادل منتخب مصر في مباراته الأولى، سنقاتل من أجل الفوز على مصر".

وحصل أليكساندر دجيكو لاعب منتخب غانا على جائزة رجل مباراة ضد كاب فيردي بالرغم من خسارة النجوم السوداء.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي الفراعنة في الوصافة بنقطة واحدة بالتساوي مع موزمبيق ويتذيل منتخب غانا المجموعة دون رصيد.

وقدم مدافع فريق فنربخشة التركي مباراة قوية وسجل هدف غانا الوحيد بالرغم من الخسارة.

وأتت أرقامه كالتالي:

أهداف: 1

اعتراض الكرة: 3

استخلاص الكرة: 4

غلق تسديدات: 3

قطع الكرة: 2

تمت مراوغته: 1

ثنائيات أرضية: 4 من 6

بشكل مفاجئ، حصد جائزة أفضل لاعب غاني في 2022 متفوقا على العديد من الأسماء الكبيرة الأخرى.

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