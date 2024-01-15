فينيسيوس: الجميع يريد الشجار معي.. وأنا لست قديسا

الإثنين، 15 يناير 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - فينيسيوس

يرى فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد أن جميع خصومه يريدون الشجار معه ليظهر في الإعلام أنه يفعل هذا وذاك.

وسحق ريال مدريد منافسه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية.

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وقال الجناح البرازيلي عقب المباراة للصحفيين: "الجميع يريد الشجار معي ليظهر في الإعلام أنني أفعل هذا وذاك".

وأضاف "أحاول أن أبقى هادئا وأركز على المباراة وأبذل قصارى جهدي لكن في بعض الأحيان لا أكون وحدي من يتشاجر".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا لست قديسا وأحيانا أتحدث كثيرا وأراوغ في وقت يجب علي أن لا أفعل ذلك، لكني هنا لأتحسن وأكون قدوة للأطفال الذين يشاهدونني، أريد أن أصبح أفضل".

وعلق كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي بأنه لا يحب استفزازات فينيسيوس فقال: "قلت له لا تلعب بكعبك، أنا لا أحب ذلك عندما نكون متقدمين في نتيجة المباراة".

وحصل رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة الإنذار الثاني والطرد واشتعلت المباراة بسبب المشاجرات بين اللاعبين إذ تشاجر فيران توريس مع فينيسيوس وأشار اللاعب البرازيلي إلى نتيجة المباراة 4-1 ليستفز الجناح الإسباني.

وللمرة الثانية خلال آخر 3 مباريات يسجل ريال مدريد 4 أهداف ضد برشلونة (4-0 في كأس الملك في أبريل 2023 واليوم)، وهو نفس عدد المرات التي سجلها في مواجهاتهم الـ 73 السابقة في جميع المسابقات تألق.

وأصبح تشافي ثامن مدرب يستقبل 4 أهداف أو أكثر مرتين أمام ريال مدريد، ومنذ فرانك ريكارد.

وحقق ريال مدريد السوبر بنظامه الجديد للمرة الثانية بعد الفوز بموسم 2019-20، حيث خسر نهائي النسخة الماضية ضد برشلونة بنتيجة 3-1.

ريال مدريد برشلونة كارلو أنشيلوتي كأس السوبر الإسباني فينيسيوس جونيور
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