ديكو: الهزيمة من ريال مدريد لن تؤثر على مستقبل تشافي مطلقا

الإثنين، 15 يناير 2024 - 10:57

كتب : FilGoal

ديكو

شدد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة أن الهزيمة من ريال مدريد لن تؤثر على مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

وسحق ريال مدريد منافسه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية.

وقال ديكو للصحفيين عقب المباراة: "الخسارة مؤلمة ولم نستطع مجاراة ريال مدريد، لكن يجب أن نواصل الطريق ونصب تركيزنا على بطولة كأس ملك إسبانيا".

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وأضاف "الهزيمة من ريال مدريد لن تؤثر على مستقبل تشافي وحتى الحديث عن ذلك ليس له أي معنى".

وتابع "تشافي لديه الثقة الكاملة من خوان لابورتا والإدارة الرياضية والهزيمة لن تغير أي شيء".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد شك أن تشافي يشعر بالضغط بسبب المستوى السيء للاعبيه وخيبة الآمال التي أظهرها الفريق".

وللمرة الثانية خلال آخر 3 مباريات يسجل ريال مدريد 4 أهداف ضد برشلونة (4-0 في كأس الملك في أبريل 2023 واليوم)، وهو نفس عدد المرات التي سجلها في مواجهاتهم الـ 73 السابقة في جميع المسابقات تألق.

وأصبح تشافي ثامن مدرب يستقبل 4 أهداف أو أكثر مرتين أمام ريال مدريد، ومنذ فرانك ريكارد.

وحقق ريال مدريد السوبر بنظامه الجديد للمرة الثانية بعد الفوز بموسم 2019-20، حيث خسر نهائي النسخة الماضية ضد برشلونة بنتيجة 3-1.

ريال مدريد برشلونة ديكو تشافي كأس السوبر الإسباني لابورتا
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