مواعيد مباريات إثنين 15 يناير 2024 - كأس رابطة.. وأمم إفريقيا وآسيا

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية، كما تستمر الجولة الأولى من دور مجموعات بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا.

ويقدم لكم FiGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

السنغال × جامبيا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

الكاميرون × غينيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

الجزائر × أنجولا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

كأس آسيا

كوريا الجنوبية × البحرين.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

إندونيسيا × العراق.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 2.

ماليزيا × الأردن.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

كأس الرابطة المصرية

المقاولون العرب × الجونة.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري × بلدية المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × فروزينوني.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

جمهورية شبين × دكرنس.. 2:00 مساء.

حرس الحدود × النجوم.. 2:00 مساء.

غزل المحلة × بتروجت.. 2:00 مساء.

وي × بروكسي.. 2:00 مساء.

مكادي × النصر للتعدين.. 2:00 مساء.

أسوان × السكة الحديد.. 2:00 مساء.

القناة × وادي دجلة.. 2:00 مساء.

بترول أسيوط × طنطا.. 2:00 مساء.

لافيينا × راية.. 2:00 مساء.

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