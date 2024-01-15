أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق

شدد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم على أن هناك حالة من تقصير اللاعبين حدثت أمام موزمبيق وذلك أدى إلى انتهاء المباراة بالتعادل.

وقال الدرندلي عبر قناة إم بي سي مصر: "لن نتهرب من المسؤولية، كان هناك تقصير من اللاعبين ولم يقدموا المستوى المتوقع منهم والذي قدموه في المباريات السابقة بالكامل سواء داخل أو خارج مصر".

وأضاف "الخطأ الأكبر هو عدم الاعتراف بالخطأ الأساسي، ولذلك يجب الاعتراف بتقصير اللاعبين في مباراة موزمبيق".

وأشار "هناك حالة حزن شديدة من اللاعبين بعد التعادل ويشعرون بالتقصير، ولديهم رغبة كبيرة في العودة بالمنتخب في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "فيتوريا في حالة حزن كبيرة، وسيعقد اجتماعا مع اللاعبين لم يكن محددا من قبل للحديث معهم بعد التعادل مع موزمبيق".

وتعثر منتخب مصر وفقد نقطتين بشكل مبكر بتعادل مفاجئ ومحبط مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في لقاء أقيم على استاد بوايني.

تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة يوم الخميس المقبل ضد غانا في تمام العاشرة مساء.