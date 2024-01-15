ميلان "الفرنسي" ينتصر على روما بثلاثية

الإثنين، 15 يناير 2024 - 00:58

كتب : FilGoal

جيرو - ثيو - عدلي - ميلان

حقق ميلان الفوز على روما بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 20 من الدوري الإيطالي بلقاء أقيم على سان سيرو.

سجل أهداف ميلان الثلاثي الفرنسي: ياسين عدلي وأوليفييه جيرو وثيو هيرنانديز، فيما سجل لياندرو باريديس هدف روما الوحيد.

وغاب جوزيه مورينيو المدير الفني لروما من على الخطوط بسبب طرده في المباراة السابقة ضد أتالانتا.

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وتقدم ميلان بهدف مبكر في الدقيقة 11 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء عن طريق ياسين عدلي.

هدف هو الأول للفرنسي بقميص الروسونيري بعد انضمامه منذ بداية الموسم الماضي.

وفي الشوط الثاني سجل جيرو برأسية بعد تمهيد من سيمون كيير الهدف الثاني للروسونيري في الدقيقة 56.

وبعد 10 دقائق قلص لياندرو باريديس النتيجة بهدف من ركلة جزاء.

وأنهى ثيو هيرنانديز اللقاء في الدقيقة 84 من على حدود منطقة الجزاء بتسديدة قوية.

ورفع ميلان رصيده لـ 42 نقطة بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر.

بينما تراجع روما للمركز التاسع وظل رصيده 29 نقطة.

روما الدوري الإيطالي ميلان
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