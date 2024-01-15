مؤتمر تشافي: لعبنا أسوأ مباراة على الإطلاق.. ولم نتمكن من إيقاف تحولات ريال مدريد

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن فريقه لعب أسوأ مباراة على الإطلاق ضد ريال مدريد.

وسحق ريال مدريد منافسه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية.

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وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا أسوأ مباراة على الإطلاق، ريال مدريد ضررنا من خلال المرتدات، جربنا الجانب السيء والمرير من كرة القدم، لكن أعتذر للجماهير".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل كبيرة كمدرب ومشجع وكذلك بالغضب في داخلي لأننا لم نلعب كما يكون في مباراة نهائية، يجب أن أكون إيجابيا وعلينا أن ننافس على الـ3 الألقاب الآخرين".

وتابع "لم نتمكن من إيقاف تحولات ريال مدريد بالرغم من أننا عملنا على ذلك، ضغطنا العالي كان سيء أيضا، لا يمكن أن نلعب نهائي بهذا الشكل".

وواصل "بعد سوء المستوى في أول 10 دقائق تمكنا من التسجيل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، لكن ركلة الجزاء لريال مدريد كانت مثل الضربة القوية بالنسبة لنا، وأعتقد أن ركلة الجزاء قرار خاطئ من الحكم".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكننا التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب ظروف النادي الاقتصادية".

وللمرة الثانية خلال آخر 3 مباريات يسجل ريال مدريد 4 أهداف ضد برشلونة (4-0 في كأس الملك في أبريل 2023 واليوم)، وهو نفس عدد المرات التي سجلها في مواجهاتهم الـ 73 السابقة في جميع المسابقات تألق.

وأصبح تشافي ثامن مدرب يستقبل 4 أهداف أو أكثر مرتين أمام ريال مدريد، ومنذ فرانك ريكارد.

وحقق ريال مدريد السوبر بنظامه الجديد للمرة الثانية بعد الفوز بموسم 2019-20، حيث خسر نهائي النسخة الماضية ضد برشلونة بنتيجة 3-1.