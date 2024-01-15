أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: التعادل لا يناسبنا أمام غينيا الاستوائية.. وعلينا تحسين اللمسة الأخيرة

الإثنين، 15 يناير 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا

يرى جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا أن فريقه يستحق الفوز على غينيا الاستوائية، في أمم إفريقيا 2023.

وتعادل منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى مع غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنا نأمل في الفوز بهذه المباراة وفعلنا كل شيء من أجل الفوز".

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وأضاف "فريقنا كان أفضل من منتخب غينيا الاستوائية لكننا افتقدنا التوفيق".

وأكمل "لست سعيدا. كنت أستحق الفوز، هذا التعادل لا يناسبنا".

وأوضح "خلق فريقنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل. نأمل أن نسجل في المرة القادمة، حتى مع وجود فرص أقل"

وأتم "يجب علينا تحسين اللمسة الأخيرة".

سجل هدف الأفيال: إيبان سالفادور، فيما سجل للنسور: فيكتور أوسيمين.

وحل منتخب نيجيريا في المركز الثاني رفقة غينيا الاستوائية بنقطة لكل فريق خلف كوت ديفوار المستضيفة والتي تصدرت بفضل الفوز بنتيجة 2-0 على غينيا بيساو مبكرا.

ولأول مرة تتعادل نيجيريا في أمم إفريقيا منذ 25 يناير ضد زامبيا في نسخة 2013.

الفيل الغيني الاستوائي جرح كبرياء نسور نيجيريا الذين يحاولون تحسين النتائج دون جديد رفقة جوزيه بيسيرو.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع كوت ديفوار في الجولة المقبلة، فيما يقام دربي غيني بين الاستوائية وبيساو.

نيجيريا جوزيه بيسيرو أمم إفريقيا غينيا الاستوائية
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