باريس يواصل الابتعاد بالصدارة بالفوز على لانس

واصل باريس سان جيرمان ابتعاده بصدارة الدوري الفرنسي بعدما حقق الفوز على لانس بهدفين دون رد، في الجولة 18 من المسابقة.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ورفع سان جيرمان رصيده إلى النقطة 43 في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد لانس عند النقطة 26 في المركز الثامن.

حصل فريق لانس على ركلة جزاء في الدقيقة 7 بعد خطأ من المدافع البرازيلي ماركينيوس.

وتقدم برزيمسلاف فرانكوفسكي لاعب لانس لتسديد الركلة إلا أن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما تصدى له وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وسجل سان جيرمان هدف التقدم في الدقيقة 30 عن طريق برادلي باركولا بعد انفراد بالمرمى من ناحية اليسار.

وتعرض جوناثان جراديت لاعب لانس للطرد في الدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط الأول.

قبل أن يضيف كيليان مبابي هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 89 من المباراة.

ووصل مبابي إلى الهدف رقم 19 له في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بفارق 11 هدف عن ألكساندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني.

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