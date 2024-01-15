كرنفال أمم إفريقيا – أفضل لاعب غاني في 2022 رجل مباراة كاب فيردي

الإثنين، 15 يناير 2024 - 00:34

كتب : FilGoal

أليكساندر دجيكو

حصل أليكساندر دجيكو لاعب منتخب غانا على جائزة رجل مباراة ضد كاب فيردي بالرغم من خسارة النجوم السوداء.

وخسر منتخب غانا من منافسه كاب فيردي بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تقام في كوت ديفوار.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

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ويتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي الفراعنة في الوصافة بنقطة واحدة بالتساوي مع موزمبيق ويتذيل منتخب غانا المموعة دون رصيد.

وقدم مدافع فريق فنربخشة التركي مباراة قوية وسجل هدف غانا الوحيد بالرغم من الخسارة.

وأتت أرقامه كالتالي:

أهداف: 1

اعتراض الكرة: 3

استخلاص الكرة: 4

غلق تسديدات: 3

قطع الكرة: 2

تمت مراوغته: 1

ثنائيات أرضية: 4 من 6

بشكل مفاجئ، حصد جائزة أفضل لاعب غاني في 2022 متفوقا على العديد من الأسماء الكبيرة الأخرى.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن دجيكو من هنا

كوت ديفوار غانا كاب فيردي كأس الأمم الإفريقية 2023
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