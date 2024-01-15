سقوط النجمة في البحر

خطف منتخب كاب فيردي فوزا قاتلا على حساب غانا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في أمم إفريقيا 2023.

سجل هدف غانا: ألكسندر دجيكو، فيما سجل لكاب فيردي: جاميرو مونتيرو وجاري رودريجيز.

ولأول مرة تنتصر كاب فيردي على غانا في مباراة رسمية، في خامس مباراة بينهما.

وتصدر القروش ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويليه كل من منتخبي مصر وموزمبيق برصيد نقطة لكل فريق، وأخيرا يتذيل النجوم السوداء القاع في بحر كاب فيردي بدون رصيد.

وسيكون يوم الخميس المقبل حاسما في الجولة، حيث يلتقي منتخب مصر مع غانا، وكاب فيردي مع موزمبيق.





















التشكيل

بدأ أنطونيو سيمينو في هجوم غانا أمام كاب فيردي.

وتواجد أندري أيو على مقاعد البدلاء، وشارك ليصبح ثالث لاعب يشارك في 8 نسخ متتالية من أمم إفريقيا بعد أحمد حسن وريبجور سونج.

في المقابل قاد بيبي مهاجم رايو فاييكانو الحالي ومانشستر يونايتد السابق هجوم كاب فيردي.

وصف المباراة

أشهر الحكم بطاقة صفراء في الدقيقة 10 لألكسندر دجيكو مدافع غانا بعد خطأ على حدود منطقة الجزاء، لم يستغله منتخب كاب فيردي.

وفي الدقيقة 17 تقدم القروش بمتابعة جاميرو مونتيرو لتسديدة جيوفاني كابرال التي ارتدت من يد الحارس.

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وطالب جوزيف بانتسيل للحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 20 لكن الحكم رفض احتسابها.

وسجل مجيد أشيميرو هدف تعادل غانا في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لاعب متداخل مع حارس المرمى.

شوط أول انتهى بتقدم القروش بهدف جاميرو.

في الشوط الثاني تحصل إدريسو بابا لاعب وسط غانا على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على جاميرو في الدقيقة 48.

ثم تبعه إنذار جديد لبانتسيل بعد ارتكاب خطأ في منتصف الملعب في الدقيقة 54.

وسجل ألكسندر دجيكو هدف التعادل برأسية بعد ركنية نفذها جوردان أيو في الدقيقة 57 مسجلا التعادل للنجوم السوداء.

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وكاد بانتسيل أن يتقدم بالهدف الثاني لغانا لكن لم تشكل فرصته خطورة على المرمى.

وشارك أندري أيو وإينياكي ويليامز لتنشيط هجوم النجواء السوداء في الدقيقة 62.

العشرون دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء شهدت فرصا بالجملة لكاب فيردي مع تألق ريتشارد أوفوري حارس غانا في التصدي لها.

بيبي انفرد وتوغل من الجهة اليسرى لكن تسديدته كانت ضعيفة في يد الحارس.

ومنع أوفوري في الدقيقة 73 تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 88 تألق أوفوري ومنع جاري رودريجيز من تسجيل هدف ثاني لكاب فيردي من انفراد تام.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع استقبل أوفوري هدفا قاتلا، كرة قاتل عليها بنشمويل ومرر قبل أن تصل ليد أوفوري في غياب الرقابة الدفاعية ووصلت الكرة لجاري الذي سدد في الشباك مسجلا هدف الفوز القاتل للقروش الزرقاء.