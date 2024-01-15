فينيسيوس: احتفلت على طريقة رونالدو لهذا السبب.. ونريد أن نفوز بكل المباريات والألقاب

كشف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد سبب احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو خلال مباراة الملكي ضد برشلونة.

وسحق ريال مدريد منافسه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية.

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وقال جونيور عقب المباراة للصحفيين عقب المباراة: "احتفلت على طريقة رونالدو لأنه مثلي الأعلى وأريد أن أصبح في مستواه يوما ما خلال مسيرتي الكروية".

وأضاف "الفوز يعطينا الثقة خلال ما تبقى من الموسم، علينا أن ننافس على كل الألقاب فنحن ريال مدريد".

وواصل "نريد الفوز في كل المباريات ولو أن هذا مستحيل ولكن لا نريد أن نرتكب الأخطاء".

وتابع "كل شيء كان ممتازا خصوصا أن لدى برشلونة فريق جيد ويريد ينافسنا على كل الألقاب".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا راض عن نفسي بعد العودة من الإصابة، أشكر اللاعبين والطاقم الفني والطبي الذين فعلوا كل شيء لأكون هنا، كل مرة نأتي هنا نفوز دائما".











































































وللمرة الثانية خلال آخر 3 مباريات يسجل ريال مدريد 4 أهداف ضد برشلونة (4-0 في كأس الملك في أبريل 2023 واليوم)، وهو نفس عدد المرات التي سجلها في مواجهاتهم الـ 73 السابقة في جميع المسابقات تألق.

وأصبح تشافي ثامن مدرب يستقبل 4 أهداف أو أكثر مرتين أمام ريال مدريد، ومنذ فرانك ريكارد.

وحقق ريال مدريد السوبر بنظامه الجديد للمرة الثانية بعد الفوز بموسم 2019-20، حيث خسر نهائي النسخة الماضية ضد برشلونة بنتيجة 3-1.