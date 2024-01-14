أنشيلوتي: شيء لا أحبه فعله فينيسيوس.. والنتيجة كبيرة بالنسبة لأداء برشلونة

الأحد، 14 يناير 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - ريال مدريد

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه حذر لاعبه فينيسيوس جونيور من اللعب بكعبه لأني لا أحب ذلك عند التقدم في نتيجة المباراة.

وسحق الملكي منافسه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية.

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وقال أنشيلوتي للصحفيين عقب المباراة: "كان يحتاج فينيسيوس إلى مباراتين أو 3 ليعود إلى أفضل مستوى له وتمكن من العودة، قلت له لا تلعب بكعبك، أنا لا أحب ذلك عندما نكون متقدمين في نتيجة المباراة".

وأضاف "أعتقد أن النتيجة كانت كبيرة جدا بالمقارنة مع أداء برشلونة، حتى هدفنا الثالث كانت المباراة متوازنة، بعد تقدمنا بهدفين اعتمدنا على استخدام الهجمات المرتدة بشكل أكثر من اللازم".

وأنهى حديثه قائلا: "كان يجب علينا أن نسيطر على الكرة أكثر، قلت للحكم الرابع بأن يكونوا حذرين بسبب توتر المباراة ويجب أن يدركوا ذلك".

وحصل رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة الإنذار الثاني والطرد واشتعلت المباراة بسبب المشاجرات بين اللاعبين إذ تشاجر فيران توريس مع فينيسيوس وأشار اللاعب البرازيلي إلى نتيجة المباراة 4-1 ليستفز الجناح الإسباني.

وللمرة الثانية خلال آخر 3 مباريات يسجل ريال مدريد 4 أهداف ضد برشلونة (4-0 في كأس الملك في أبريل 2023 واليوم)، وهو نفس عدد المرات التي سجلها في مواجهاتهم الـ 73 السابقة في جميع المسابقات تألق.

وأصبح تشافي ثامن مدرب يستقبل 4 أهداف أو أكثر مرتين أمام ريال مدريد، ومنذ فرانك ريكارد.

وحقق ريال مدريد السوبر بنظامه الجديد للمرة الثانية بعد الفوز بموسم 2019-20، حيث خسر نهائي النسخة الماضية ضد برشلونة بنتيجة 3-1.

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