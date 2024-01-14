أمم إفريقيا - رجل مباراة مصر وموزمبيق: يمكننا التغلب على أي فريق

الأحد، 14 يناير 2024 - 23:41

كتب : FilGoal

ريكاردو جيماريش - موزمبيق

فتح ريكاردو جيماريش "جويما" باب التحدي في المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا بعد التعادل مع مصر في مستهل البطولة.

وتعادل منتخب موزمبيق مع مصر بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وقال جويما في المؤتمر الصحفي: "مشاعر رائعة، تلك أول أمم إفريقيا لي وأنا فخور كوني هنا، فخور بالفريق ووقفنا أمام مصر وأظهرنا للعالم مواهب موزمبيق".

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وأضاف "نحن نؤمن حقا بأننا سنذهب بعيدا، ونفكر بشكل كبير، ونعلم أنه يمكننا التغلب على أي فريق".

حصل ريكاردو جيماريش لاعب منتخب موزمبيق على جائزة رجل المباراة ضد منتخب مصر التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وصنع جيماريش الهدف الثاني لمنتخب بلاده ليسجل سيليسو بواكي في شباك محمد الشناوي.

وأتت أرقامه كالتالي:

صناعة أهداف: 1

لمس الكرة: 48 مرة

التمريرات الصحيحة: 36 من 38

صناعة فرص محققة للتهديف: 1

الفو في الثنائيات الأرضية: 6 من 3

استخلاص للكرة: 1

اعتراض الكرة: 1

ريكاردو جيماريش أو "جويما" كما يطلق عليه بين زملائه مولود في البرتغال ويحمل جنسية موزمبيق.

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مصر أمم إفريقيا موزمبيق ريكاردو جيماريش
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