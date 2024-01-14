أمم إفريقيا - رجل مباراة مصر وموزمبيق: يمكننا التغلب على أي فريق
الأحد، 14 يناير 2024 - 23:41
كتب : FilGoal
فتح ريكاردو جيماريش "جويما" باب التحدي في المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا بعد التعادل مع مصر في مستهل البطولة.
وتعادل منتخب موزمبيق مع مصر بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
وقال جويما في المؤتمر الصحفي: "مشاعر رائعة، تلك أول أمم إفريقيا لي وأنا فخور كوني هنا، فخور بالفريق ووقفنا أمام مصر وأظهرنا للعالم مواهب موزمبيق".
وأضاف "نحن نؤمن حقا بأننا سنذهب بعيدا، ونفكر بشكل كبير، ونعلم أنه يمكننا التغلب على أي فريق".
حصل ريكاردو جيماريش لاعب منتخب موزمبيق على جائزة رجل المباراة ضد منتخب مصر التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
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