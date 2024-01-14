أمم إفريقيا - مدرب جامبيا يحكي كواليس 9 دقائق من الرعب بسبب عطل الطائرة في الجو

الأحد، 14 يناير 2024 - 23:06

كتب : FilGoal

توم سانتفيت

حكى توم سنتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا كواليس ما حدث على طائرة المنتخب أثناء السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في أمم إفريقيا قبل العودة إلى المطار من جديد وتأجيل الرحلة بسبب عطل الطائرة.

وقال سنتفيت عبر شبكة بي بي سي: "طاقم الطائرة أبلغنا أن هناك مشكلة في مكيف الهواء وأن الأمر سيكون على ما يرام بعد الإقلاع".

وأضاف "بعد دقائق قليلة من الإقلاع كان الجو شديد الحرارة واضطر الجميع للنوم بسبب نقص الأكسجين، وبعد أن لاحظ الطيار قرر العودة مرة أخرى إلى المطار".

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وأردف "كل أفراد البعثة أصيبوا بالصداع وإذا استمرت الرحلة لمدة نصف ساعة أخرى لكان الكل مات".

وأتم تصريحاته "أقعنة الأكسجين لم تعمل والأمر الجيد أن الطيار أدرك صعوبة الموقف وأن الوضع بالنسبة لنا كان مميتا ليعود إلى المطار ونحن في حالة صدمة".

ويلعب منتخب جامبيا غدا الإثنين ضد السنغال في افتتاح مبارياته بكأس أمم إفريقيا.

ويقع منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة من البطولة بجوار كل من الكاميرون والسنغال وغينيا.

وأثناء السفر أول مرة إلى كوت ديفوار عادت طائرة جامبيا إلى المطار بعد 9 دقائق من الإقلاع بسبب مشاكل فنية.

وأدرك طاقم الطائرة وجود مشاكل فنية ولذلك قرر العودة فورا إلى المطار.

وبعد العودة إلى المطار وعقب فحص الطائرة اتضح وجود مشاكل في ضغط الهواء والأكسجين.

أمم إفريقيا جامبيا
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