رباعية معتادة.. ريال مدريد يحصد كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة
الأحد، 14 يناير 2024 - 23:06
كتب : إسلام أحمد
توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشر في تاريخه بسحق برشلونة بنتيجة 4-1 على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.
سجل أهداف ريال مدريد: فينيسيوس جونيور (3) ورودريجيو جوس، فيما سجل هدف برشلونة الوحيد: روبرت ليفاندوفسكي.
وللمرة الثانية خلال آخر 3 مباريات يسجل ريال مدريد 4 أهداف ضد برشلونة (4-0 في كأس الملك في أبريل 2023 واليوم)، وهو نفس عدد المرات التي سجلها في مواجهاتهم الـ 73 السابقة في جميع المسابقات.تألق.
وأصبح تشافي ثامن مدرب يستقبل 4 أهداف أو أكثر مرتين أمام ريال مدريد، ومنذ فرانك ريكارد.
وحقق ريال مدريد السوبر بنظامه الجديد للمرة الثانية بعد الفوز بموسم 2019-20، حيث خسر نهائي النسخة الماضية ضد برشلونة بنتيجة 3-1.
التشكيل
واصل جول كوندي اللعب كظهير أيمن في ظل غياب جواو كانسيلو.
وبدأ بيدري أساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة حيث شارك كبديل في مواجهة أوساسونا في نصف نهائي السوبر.
في المقابل قاد رودريجو وفينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد.
وصف المباراة
تألق لونين مبكرا وتصدى لتسديدة ليفاندوفسكي غير المراقب في الدقيقة الثالثة.
ورد ريال مدريد في الدقيقة السابعة بهدف أول بعدما تلقى فينيسيوس جونيور بينية من جود بيلينجهام وانفرد وراوغ الحارس وسدد كرة في الشباك.
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فينيسيوس يسجل أول أهداف ريال مدريد 🔥⚽— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
ريال مدريد 1 × 0 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/dxTHR9hMx4
وبعد 3 دقائق ومن مرتدة سريعة وبعد عرضية من رودريجيو سجل فيني ثاني الأهداف.
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فينيسوس يضع ثاني الأهداف للريال 🔥⚽— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
ريال مدريد 2 × 0 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/fZNpPH3V4g
وفي الدقيقة 12 ردت العارضة تسديدة فيران توريس ومن ثم أمسك لونين بمتابعة تسديدة ليفا.
واصل برشلونة التهديد بتسديدة قوية من جوندوجان أمسكها لونين في الدقيقة 16.
تواصل ضغط برشلونة وأسفرت التسديدات بعيدة المدى عن هدف تقليص الفارق من ليفا في الدقيقة 33.
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هاتريك ⚽⚽⚽ ..— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
فينيسيوس وثالث الأهداف المدريدية 🔥
ريال مدريد 3 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/Q3SI0Af2rz
وتحصّل فيني على ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد تعرضه للعرقلة من أراوخو.
وانبرى البرازيلي للركلة وسجلها في الشباك معلنا تقدم الملكي بالهدف الثالث، والهاتريك الخاص به.
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صاروخ ليفاندوفسكي 🚀#كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/xWAP6mwvaP— FilGoal (@FilGoal) January 14, 2024
وبات فينيسيوس جونيور أول برازيلي يسجل ثلاثية في مرمى برشلونة لصالح ريال مدريد وأول لاعب يسجل ثلاثية في الكلاسيكو في كأس السوبر الإسباني.
وحاول برشلونة تقليص الفارق بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.
في الشوط الثاني حاول ريال مدريد إضافة الهدف الرابع وإنهاء اللقاء بشكل تام.
وبالفعل سجل رودريجو من تمريرة فيني في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
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رودريغو يضع بصمته بالهدف الرابع لريال مدريد 🔥⚽— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
ريال مدريد 4 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/PP7r8bhREl
وأصبحت المباراة أصعب على برشلونة بعد طرد أراوخو لحصوله على إنذار ثانٍ في الدقيقة 71 عقب تدخل على فينيسيوس جونيور.
وتصدى لونين لفرصة دي يونج في الدقيقة 78، ثم تألق لونين ومنع فرصة جواو فيلكيس في الدقيقة 80.
وأنهى تشواميني اللقاء بتصويبة قوية مرت أعلى العارضة لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني.
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تتويج الأبطال 🏆🇪🇸 ..#ريال_مدريد_برشلونة— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/S8kvwukbgL