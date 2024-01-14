رباعية معتادة.. ريال مدريد يحصد كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة

توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشر في تاريخه بسحق برشلونة بنتيجة 4-1 على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

سجل أهداف ريال مدريد: فينيسيوس جونيور (3) ورودريجيو جوس، فيما سجل هدف برشلونة الوحيد: روبرت ليفاندوفسكي.

وللمرة الثانية خلال آخر 3 مباريات يسجل ريال مدريد 4 أهداف ضد برشلونة (4-0 في كأس الملك في أبريل 2023 واليوم)، وهو نفس عدد المرات التي سجلها في مواجهاتهم الـ 73 السابقة في جميع المسابقات.تألق.

وأصبح تشافي ثامن مدرب يستقبل 4 أهداف أو أكثر مرتين أمام ريال مدريد، ومنذ فرانك ريكارد.

وحقق ريال مدريد السوبر بنظامه الجديد للمرة الثانية بعد الفوز بموسم 2019-20، حيث خسر نهائي النسخة الماضية ضد برشلونة بنتيجة 3-1.













































































التشكيل

واصل جول كوندي اللعب كظهير أيمن في ظل غياب جواو كانسيلو.

وبدأ بيدري أساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة حيث شارك كبديل في مواجهة أوساسونا في نصف نهائي السوبر.

في المقابل قاد رودريجو وفينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد.

وصف المباراة

تألق لونين مبكرا وتصدى لتسديدة ليفاندوفسكي غير المراقب في الدقيقة الثالثة.

ورد ريال مدريد في الدقيقة السابعة بهدف أول بعدما تلقى فينيسيوس جونيور بينية من جود بيلينجهام وانفرد وراوغ الحارس وسدد كرة في الشباك.

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وبعد 3 دقائق ومن مرتدة سريعة وبعد عرضية من رودريجيو سجل فيني ثاني الأهداف.

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وفي الدقيقة 12 ردت العارضة تسديدة فيران توريس ومن ثم أمسك لونين بمتابعة تسديدة ليفا.

واصل برشلونة التهديد بتسديدة قوية من جوندوجان أمسكها لونين في الدقيقة 16.

تواصل ضغط برشلونة وأسفرت التسديدات بعيدة المدى عن هدف تقليص الفارق من ليفا في الدقيقة 33.

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وتحصّل فيني على ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد تعرضه للعرقلة من أراوخو.

وانبرى البرازيلي للركلة وسجلها في الشباك معلنا تقدم الملكي بالهدف الثالث، والهاتريك الخاص به.

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وبات فينيسيوس جونيور أول برازيلي يسجل ثلاثية في مرمى برشلونة لصالح ريال مدريد وأول لاعب يسجل ثلاثية في الكلاسيكو في كأس السوبر الإسباني.

وحاول برشلونة تقليص الفارق بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

في الشوط الثاني حاول ريال مدريد إضافة الهدف الرابع وإنهاء اللقاء بشكل تام.

وبالفعل سجل رودريجو من تمريرة فيني في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وأصبحت المباراة أصعب على برشلونة بعد طرد أراوخو لحصوله على إنذار ثانٍ في الدقيقة 71 عقب تدخل على فينيسيوس جونيور.

وتصدى لونين لفرصة دي يونج في الدقيقة 78، ثم تألق لونين ومنع فرصة جواو فيلكيس في الدقيقة 80.

وأنهى تشواميني اللقاء بتصويبة قوية مرت أعلى العارضة لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني.

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