أمم إفريقيا - للمرة الثانية.. طاقم تحكيم مصري في مباراة مالي وجنوب إفريقيا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار طاقم تحكيم مصري في مباراة مالي ضد جنوب إفريقيا.

ويلاقي منتخب مالي منافسه جنوب إفريقيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 16 يناير المقبل الموافق الثلاثاء القادم.

وسيحكم محمد عادل المباراة ويساعده كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ويأتي أمين عمر كحكم رابع.

وحكم أمين عمر مباراة افتتاح البطولة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويتواجد سبعة حكام مصريين في أمم إفريقيا 2023 وهم كل من أمين عمر ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

وتواجد اسم محمد عادل في القائمة النهائية رغم عدم تواجده في القائمة المبدئية للحكام في البطولة والتي سبق أن أعلنها اتحاد الكرة من قبل.

وانتقل محمود البنا من قائمة حكام الساحة في القائمة المبدئية إلى حكم فيديو في القائمة النهائية.