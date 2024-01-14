أمم إفريقيا - الأرقام توضح.. فرص كثيرة دون فاعلية واستحواذ سلبي من مصر ضد موزمبيق

نتيجة مخيبة حققها المنتخب المصري في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية بالتعادل أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما.

ولأول مرة يتلقى المنتخب المصري هدفين أمام موزمبيق، إذ سبق وحقق الفراعنة الفوز أمام موزمبيق في دور المجموعات ببطولات 1986، و1998، و2010، وبالنتيجة ذاتها 2-0.

مصر وموزمبيق يقعان في المجموعة الثانية، حيث تنتظر مصر مواجهة أمام غانا يوم الخميس المقبل 18 يناير، قبل لقاء كاب فيردي في الجولة الأخيرة يوم الإثنين 22 يناير.

تقدم المنتخب المصري عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل منتخب موزمبيق هدفين في 3 دقائق 55، و58 عن طريق ويتنيس جواو، وسلسيو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورغم التعادل إلا أن المنتخب المصري صنع الكثير من المحاولات على مرمى موزمبيق ولكن لم تترجم لأهداف.

الاستحواذ

على مستوى الاستحواذ، نجح لاعبو المنتخب المصري في السيطرة على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 61 %، مقارنة بموزمبيق 39%

وخلال المباراة مرر لاعبو المنتخب 522 تمريرة، بدقة تمرير 91 %، في مقابل 341 تمريرة لموزمبيق بدقة تمرير 84 %.

خلق الفرص

حاول نجوم المنتخب المصري تهديد مرمى موزمبيق بـ21 تسديدة على المرمى، 5 منهم فقط على المرمى، و10 كرات بعيدا عن القائمين والعارضة، ومنع دفاع موزمبيق 6 تسديدات على المرمى.

هجوم مصر سدد 10 كرات من داخل منطقة الجزاء، و11 تسديدة من خارج المنطقة.

وعلى الجانب الآخر حاول منتخب موزمبيق تهديد مرمى الشناوي 6 مرات (2 منهم على المرمى، ونجحوا في تسجيل الهدفين من خلال الفرصتين)، و4 تسديدات جاءت بعيدا عن القائمين والعارضة.

هجوم موزمبيق سدد نصف الكرات من داخل منطقة الجزاء، والنصف الآخر من الخارج.

وحصل لاعبو المنتخب المصري على 7 ركنيات، في مقابل ركنيتين فقط لموزمبيق.

نفذ لاعبو منتخب مصر عددًا كبيرًا من الكرات العرضية خلال المباراة (41 كرة عرضية)، بينهم 9 فقط صحيحة بنسبة دقة 22 %، في مقابل (15 كرة عرضية لموزمبيق) 5 منهم صحيحة، بنسبة دقة 33 %.

وعلى مستوى الكرات المشتركة، نجح لاعبو منتخب مصر في الفوز بـ41 كرة مشتركة، في مقابل 36 كرة مشتركة لموزمبيق.